السعودية توضح محظورات استخدام العلم الوطنى..بينها طباعته على أجساد الحيوانات

وأوضحت الوزارة أن من محظورات استخدام العلم الوطني، حظر استعمال العلم كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه النظام، كما أكدت على حظر رفع علم المملكة باهت اللون أو في حالة سيئة وعندما يصبح بحالة من القدم لا تسمح باستعماله يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.