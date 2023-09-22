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الرئيس التونسى يكشف عن رمزية موعد الانتخابات المحلية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 02:00 ص
الرئيس التونسى يكشف عن رمزية موعد الانتخابات المحلية الرئيس التونسى قيس سعيد
وكالات

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قال الرئيس التونسى قيس سعيد بأنه تم اختيار تاريخ يوم 24 ديسمبر كموعد للانتخابات المحلية لأنه يوافق يوم سقوط الشهيدان محمد العمارى وشوقى الحيديرى بمدينة منزل بوزيان فى عام 2010.

وكان سعيد قد أعلن فى وقت سابق الخميس إن الانتخابات المحلية والجهوية ستجر يوم 24 ديسمبر 2023.

وأفاد قيس سعيد خلال إشرافه على مجلس الوزراء، بأنه سيتم إصدر أمر لدعوة الناخبين لللمشاركة في الانتخابات المحلية والجهوية يوم 24 من شهر ديسمبر المقبل.

وذكر أن الدورة الأولى ستكون يوم 24 ديسمبر 2023، أما الدورة الثانية فستكون بعد الإعلان عن نتائج الدورة الأولى.

وأشار إلى أنه إذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى حينها يتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها إلا المترشحين المتحصلين على أغلبية الأصوات.

 

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