الخارجية: تدشين التحالف المصري الأفريقي للتنمية الطبية.. صور

كتب أحمد جمعة

شاركت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية 20 سبتمبر الجاري في فعالية تدشين التحالف المصري الأفريقي للتنمية الطبية، ووقع بروتوكول التعاون لإنشاء التحالف كل من السفير اشرف إبراهيم، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، و أ.د. حازم خميس مدير عام مستشفى وادي النيل، وأ.د حسام حسني، أمين اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة والسكان، والنائب أ.د. طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، بحضور السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، نيابة عن السيد وزير الخارجية، والأستاذ الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وشهد حفل التوقيع سفير الكاميرون، عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي المعتمد في مصر، وعدد من سفراء الدول الأفريقية في مصر، وممثلين عن عدد من الشركات الدوائية.

وأشاد السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، في كلمته الافتتاحية بخطوة إنشاء التحالف كأداة فاعلة لتعزيز أطر التعاون مع الدول الأفريقية في القطاع الصحي، والتي تأتي مكملة وداعمة لما تقدمه مؤسسات الدولة المصرية في هذا الشأن. في ذات السياق، أشار السفير أشرف إبراهيم إلى الجهود المصرية في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة الخاص بقطاع الصحة علاوةً على تنفيذ أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.

من جانبه، أوضح أ.د. تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن التحالف يعد خطوة هامة لتعزيز التعاون وفتح قنوات جديدة مع أفريقيا، موضحاً أنه سيساهم في خلق فرص للتعاون المشترك ويجعل من مصر مركزاً إقليمياً لتصدير وتوطين الصناعات الدوائية. وعلى صعيد متصل، أكد أ.د. حسام حسني أمين اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة على أهمية المبادرات الصحية المصرية وإمكانية استفادة القارة الأفريقية من برامج الزمالة المصرية. وأوضح أ.د. حازم خميس، مدير عام مستشفى وادي النيل أن التحالف يمثل مشروعاً محورياً ومتكاملاً لتقديم كافة الخدمات الصحية والعمليات الجراحية بالإضافة إلى إيفاد قوافل طبية للدول الأفريقية الأكثر احتياجاً.

كما ألقى السفير محمدو لبرنج، سفير جمهورية الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، كلمة أكد خلالها على أهمية المبادرة وضرورة تعزيز الشراكة بينها وبين الجهات الصحية المعنية في أفريقيا، وأهمية وجود نقاط اتصال بكل سفارة أفريقية لوضع خطة العمل بناءً على الأولويات والاحتياجات الفعلية للدول الأفريقية. أما نائب البرلمان أ.د. طلعت عبد القوي فقد أشار إلى أن الدستور المصري أعطى أولوية لتوفير الخدمات الصحية ذات جودة عالية مضيفاً أن المجتمع المدني يلعب دوراً هاماً في هذا الإطار.