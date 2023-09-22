التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها عقب تعرضها لصعق كهربائى بدار السلام سوهاج

استقبل مستشفى دار السلام المركزي طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات جثة هامدة إثر تعرضها لصعق تيار كهربائي بالمنزل عقب ملامسة يدها أحد الأسلاك المكشوفة بغسالة الملابس.

ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طفلة عقب تعرضها لسائق تيار الكهربائي بالمنزل بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج.

وعقب الانتقال والفحص تبين من خلال التحريات بوصول الطفلة سحر ي ع ع 7 سنوات تلميذة ومقيمة بناحية دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء صعق كهرباء.

وبسؤال والدها المدعو ياسر ع ع ح 45 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية مما أدي لصعقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " توقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.