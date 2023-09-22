وقال إعلام مجلس السيادة -في بيان اليوم الجمعة، إن رئيس مجلس السيادة أطلع رئيس الاتحاد الأفريقي على الأوضاع في السودان على ضوء تمرد قوات الدعم السريع على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي قامت بها في حق الشعب السوداني وإستهدافها للمدنيين. 

ورحب البرهان بالجهود التي تبذلها الدول الأفريقية في سبيل إستتباب الامن والاستقرار في السودان.