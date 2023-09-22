اليوم السابع
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الجمعة، 22 سبتمبر 2023 11:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الإمام الأكبر يوجه برعاية الطالب الغينى مامادو بارى

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 10:15 م
الإمام الأكبر يوجه برعاية الطالب الغينى مامادو بارى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على

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وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برعاية الطالب الغيني، مامادو سافايو باري، الذي جاء من بلاده، مستقلا دراجته الهوائية البسيطة، متحملا مشاق ومخاطر السفر، حبا وتعلقا بالأزهر الشريف، وحرصا منه على تحصيل العلم الشرعي، من منبع الوسطية ومنارة العلوم.
 
كما كلف شيخ الأزهر المختصين بدراسة تخصيص منحة دراسية للطالب الغيني، وصرف إعانة شهرية له؛ لإعانته في معاشه ودراسته، واتخاذ كافة الإجراءات التي تيسر معيشته في مصر، وتساعده على التفرغ لتحصيل العلم والمعرفة في رحاب الأزهر.
 
 

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