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الأوقاف: افتتاح 8 مساجد اليوم منها 5 جديدة و3 صيانة وتطويرا

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 03:30 ص
الأوقاف: افتتاح 8 مساجد اليوم منها 5 جديدة و3 صيانة وتطويرا أحد المساجد المقرر افتتاحها
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (8) مساجد اليوم الجمعة الموافق 22 / 9 / 2023م، منها (5) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (183) مسجدًا، منها (132) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(51) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
1. سيد علي حميد – روافع العيساوية – مركز المنشأة
مديرية أوقاف أسيوط
2. هوي – نزلة ضاهر - ديروط
3. عوني – خارفة - ديروط
مديرية أوقاف الفيوم
4. عبد الله بك – النزلة – يوسف الصديق
مديرية أوقاف الدقهلية
5. الكبير – المستعمرة الشرقية – ستاموني - بلقاس
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف دمياط
1. الحرمين – ميت أبو الغالب – كفر سعد
مديرية أوقاف الدقهلية 
2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف الجيزة
3. الفتح – الواحات البحرية

وزارة الاوقاف

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