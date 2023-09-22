اليوم السابع
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الأطفال المصابون بالتهابات الصدر الأكثر عرضة لخطر انقطاع التنفس أثناء النوم

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 01:43 م
الأطفال المصابون بالتهابات الصدر الأكثر عرضة لخطر انقطاع التنفس أثناء النوم التهاب الصدر لدي الاطفال
كتبت نهير عبد النبى

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أظهرت دراسة  أسترالية نشرت فى ذى صن أن الأطفال الذين يعانون من التهابات الصدر بشكل منتظم هم أكثر عرضة لخطر انقطاع التنفس أثناء النوم في وقت لاحق من حياتهم.
 
ووجد باحثون أستراليون أن الأطفال الذين يدخن آباؤهم أو يعانون من الربو لديهم أيضًا فرصة أكبر للإصابة بهذه الحالة الخطيرة خاصة أن المعاناة من الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية المتكرر قبل سن السابعة تزيد من خطر الإصابة بأكثر من 20%.
 
وقالت الدكتورة شامارا سيناراتنا، من جامعة ملبورن: "لقد وجدنا ارتباطات جديدة بين ربو الأمهات وتدخين الوالدين والتهابات الجهاز التنفسي السفلية المتكررة قبل سن 7 سنوات مع انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم لدى البالغين.
 
"قد تكون هذه مفيدة للإشارة إلى خطر انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم في الممارسة السريرية وخلق الوعي واليقظة بين المجموعات المعرضة للخطر."
الاطفال اكثر عرضة لمشاكل صحية
الاطفال اكثر عرضة لمشاكل صحية
 
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير المنشور عبر موقع "Parenting" كل ما يخص  التهابات الصدر عند الأطفال، وهي: 

ما هى التهابات الصدر عند الأطفال؟

يمكن تصنيف التهابات الصدر إلى نوعين؛ التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، وكلاهما شائع في الأطفال، لأن الجهاز المناعي لا يزال يتطور، وهم أكثر عرضة للعدوى في سن مبكرة.

أعراض التهاب الصدر عند الأطفال

هناك بعض أعراض التهاب الصدر لدى الأطفال، وهي واضحة تمامًا إذا كان الطفل مصابًا بها، وهذه الأعراض تشمل:

-السعال والحمى التي تبقى لفترة طويلة.

-صعوبة في التنفس.

-انقطاع النوم.

-ارتفاع معدلات ضربات القلب.

-فقدان الشهية، والذي قد يكون مصحوبًا بالتقيؤ والغثيان.

-ألم في الصدر، والذي قد يؤثر أيضًا على البطن.


الأطفال المصابون بالتهابات الصدر

التهابات الصدر

مرض الربو

انقطاع التنفس أثناء النوم



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