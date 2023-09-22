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الأرصاد: استقرار تام بالأحوال الجوية.. والعظمى فى القاهرة الكبرى 33 درجة

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 10:50 ص
الأرصاد: استقرار تام بالأحوال الجوية.. والعظمى فى القاهرة الكبرى 33 درجة هيئة الأرصاد
كتب محمد شعلان

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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ أحول الطقس مستمرة في الاستقرار التام والتحسن الكبير في درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية.

 

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد: «مازلنا نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة في فترة الصباح الباكر حيث تحجب جزءً من أشعة الشمس وتلطف الأجواء بشكل كبير وهو ما يقلل من الإحساس بنسب الرطوبة».

 

وتابعت: «تقليل الإحساس بنسب الرطوبة يجعلنا نشعر بالانخفاض في قيم الحرارة والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، وفي فترة الظهيرة ومع شدة الإشعاع الشمسي، سنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية بجنوب الصعيد وجنوب سيناء».

 

وأوضحت، أنه مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل يحدث انخفاض في قيم الحرارة نشعر به بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، والصغرى على المناطق الشمالية تكون بين 23 إلى 24 درجة مئوية، والأجواء لطيفة تماما في معظم محافظات الجمهورية.


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