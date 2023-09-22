استشارى جلدية توضح الطرق الصحية للعناية بالوجه فى فصل الخريف

كتبت مروة محمود الياس

غسيل الوجه له قواعد وضوابط، فأغلب مشكلات الوجه تأتى من الأخطاء التي نرتكبها في تنظيفه وغسله، الدكتورة ابتسام عمرو استشارى الأمراض الجلدية بقصر العينى، أوضحت أن غسيل الوجه يجب أن يتم وفقا لاعتبارات ونصائح هامة، كى لا يتسبب في الإصابة بمشكلات جلدية واضحة.

من أبرز المشكلات الجلدية التي تصيب الوجه نتيجة إمال تنظيفه بطريقة صحيحة، عدم توحيد لون البشرة، الإصابة بتصبغات في أماكن دون أخرى، التشققات وجفاف البشرة والحكة والحبوب والبثور، كلها مشكلات متوقعة، أيضا عدم التنظيف الجيد للبشرة قد يتسبب في الإصابة بالبثور السوداء والبيضاء وتحت الجلد.

نصائح لغسيل الوجه



وتخطئ بعض السيدات في غسيل وجهها بالماء الدافئ أو الساخن، وهو ما يتسبب في ظهور البثور والحبوب، إضافة إلى فتح المسام مما يعرض الوجه للرؤوس السوداء، إضافة إلى الخشونة في بعض المناطق للوجه دون الأخرى لأنها تسحب الترطيب منه.

وتنصح استشاري الجلدية بعدة نصائح أهمها: غسيل الوجه بالماء البارد، وتنظيفه بالغسول المناسب للبشرة، وترطيبه بمرطب جيد وهو ما يضمن حماية من البثور، ومشكلات الجلد المختلفة ويضمن صحة للبشرة دون الإصابة بمشكلات جلدية أو حساسية خاصة خلال فصل الخريف والتقلبات الجوية، فتنظيف الوجه أيضا بالمياه النقية التي تكون مخصصة لتنظيف الوجه، دون مغالاة في التنظيف حتى لا تجف دهون الوجه التي تغذى البشرة، والتي تحميها من مشكلات جلدية كثيرة خاصة خلال التغيرات الجوية أيضا.