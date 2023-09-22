استشارى جراحة عظام يحذر من وضعية الجلوس على شكل W للأطفال

كتبت إيناس البنا

ليونة الأربطة من الأمور الشائعة في الأطفال، حيث تكون الأربطة لديهم أكثر مرونة وتتميز بالضعف مقارنة بالبالغين.

وأوضح الدكتور أحمد حسانين استشاري جراحة عظام الأطفال وتشوهات العظام وجراحات الطرف العلوي جامعة عين شمس، أنه من بين أسباب ليونة الأربطة في الأطفال العوامل الوراثية، أو ممارسة الطفل للأنشطة الرياضية المكثفة والتعرض لإصابات متكررة قد يزيد من احتمالية وجود ليونة.

وأشار في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن ليونة الأربطة في الأطفال قد تكون طبيعية في بعض الحالات ولا تسبب مشاكل كبيرة، ولكن هناك عدد من التعليمات التي يجب الالتزام بها لتجنب حدوث مضاعفات في العظام:

ممنوع جلوس الطفل على شكل حرف w

ممارسة رياضة لا تسبب أذى للمفاصل أو تحمل علي المفصل على رأسها السباحة.

الابتعاد عن ممارسة الرياضة التي تحتاج مجهود مثل كرة السلة وكرة القدم والرياضات العنيفة

وأوضح الطبيب أنه ليس هناك نسبة كبيرة لتدخل جراحي للطفل المصاب بليونة في الأربطة ولكن يجب الاهتمام بتقوية عضلات الطفل الموجودة فوق الأربطة لجعلها قوية لتجنب المضاعفات لأن تقوية الأربطة تعمل بشكل كبير على تفادى حدوث إلى مشاكل للطفل، ولكن في حالة تقوية الأربطة منذ الصغر يمكن تفادى المشكلات التي قد تحدث للبالغين من خشونة متقدمة خاصة إذا كان يمارس رياضة عنيفة.