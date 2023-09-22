وأوضحت الدبلوماسية الروسية -تعليقا على إجراءات الرد المحتملة لموسكو على طرد ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من بلغاريا وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الجمعة- أنه "بالتأكيد سيتم اتخاذ بعض الخطوات .. أولا وقبل كل شيء، سيتم استدعاء السفير، وستكون هناك محادثة معينة معه".

ومع ذلك، أشارت إلى أنه "لن يتخذ أحد في موسكو أي إجراءات انتقامية ضد الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية".