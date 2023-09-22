إسفكسيا الغرق وراء مصرع طالب فى نهر النيل بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع طالب غرقا في نهر النيل بإحدى قرى أطفيح، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

وكشف التقرير الطبي أن سبب وفاة الطالب، هو إسفكسيا الغرق، دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بإحدى قرى أطفيح، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طالب تم تحديد هويته لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وعقب مرور عدة أيام، عثر على جثته، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.