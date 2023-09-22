وأفادت وزارة المالية الأوكرانية - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" - بأن ميزانية الدولة الأوكرانية تلقت هذا العام بالفعل 13.5 مليار يورو كأموال ميسرة من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو "إن المساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي تقدم مساهمة كبيرة في ضمان الاستقرار المالي وتسريع النصر في الحرب".. مضيفا "أنا ممتن لزملائي من جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لقيادتهم في دعم أوكرانيا ولتوفير الأموال بشكل منتظم، مما يساعد الدولة الأوكرانية على تمويل نفقات ميزانية الدولة في الوقت المناسب وبشكل كامل، وخاصة النفقات الاجتماعية والإنسانية".

وبحسب الوزارة، من المتوقع أن يتم نقل الشرائح الثلاث التالية بحلول نهاية عام 2023، بشرط امتثال أوكرانيا لشروط السياسة الهيكلية التي اتفق عليها الطرفان.

يذكر أن برنامج المساعدة المالية الكلية واسعة النطاق ينص على تمويل إجمالي قدره 18 مليار يورو.



