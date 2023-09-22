أوقاف القليوبية تنظم قوافل دعوية احتفالا بالمولد النبوي الشريف

القليوبية إبراهيم سالم

قام الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إعداد قوافل وندوات دعوية ودينية على مستوى المحافظة، جاء ذلك فى سياق الاحتفاء والاحتفال بشهر ربيع الأول محل ميلاد صاحب الرسالة المحمدية التى تمتلئ بجوانب لا تحصى من العظمة والشرف فى جميع نصوصها.

حيث تناولت جميع القوافل جوانب العظمة فى الرسالة المحمدية، حيث شارك فى هذه الفعاليات وتناول هذا الموضوع فى مسجد الطناني بكفر شبين.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إلى أن جوانب العظمة فى الرسالة المحمدية تظهر فى كل الجوانب الحياتية والدنيوية والسلوكية بجانب الجانب التشريعى ومفردات العبادة ومناسك الطاعة، حيث تميزت تلك الرسالة بالشمولية والعموم والمرونة ومراعاة مقتضى الحال ومقتضى الزمان والمكان وعدم جمود النص الشرعى، وصلاحيته لكل زمان ومكان فيما عدا الثوابت الشرعية المتفق عليها بين جميع علماء الأمة.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن هذا هو ما جعل الرسالة المحمدية تتصف بالعالمية لكونها جاءت لكل الناس على اختلاف جنسياتهم وأعراقهم ودياناتهم، كما قامت تلك الرسالة العظيمة بالتوجيه لممارسة الرحمة والمحبة والتعاون ونشر روح السلام والأمان المجتمعى بين كل بنى البشر، (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).

وأوضح، أنه كانت مقدمة كتابه الكريم فى مبدأ وافتتاح كل سورة منه هو (بسم الله الرحمن الرحيم)، ثم كان الشرح من صاحب الرسالة ذاته فى شأن التأكيد على ممارسة الأخلاق الكريمة وبذل النفع للناس جميعاً، وأنه الهدف من رسالته العظيمة (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).