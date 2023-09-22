أنور قرقاش: نجاح السعودية نجاح للإمارات والمنطقة

وكالات

أكد المستشار الدبلوماسى للرئيس الإماراتى أنور بن محمد قرقاش، أن نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة.

وقال أنور بن محمد قرقاش في تدوينة على منصة إكس "تويتر سابقا": "مقابلة مهمة ورؤية طموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة، يجمعنا المصير الواحد والمستقبل الواعد".

وأذاعت قناة FOX News الأمريكية مقابلة مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أجراها معه كبير المذيعين السياسيين في القناة بريت باير، من مدينة نيوم تناول فيها مجموعة من الملفات والقضايا الداخلية والخارجية.