اليوم السابع
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أكبر جالية مصرية فى أوروبا تدشن حملة لدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 02:40 م
أكبر جالية مصرية فى أوروبا تدشن حملة لدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة الرئيس السيسى
كتب محمود راغب

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قام رموز الجالية المصرية في إيطاليا بتدشين حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" وذلك للمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

وقام كل من باسم سلامة سلامة إبراهيم رئيس المنظمة المصرية ورجال الأعمال في إيطاليا وسناء المغازى رئيسة جمعية اللوتس والدكتور وائل عبد القادر عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في إيطاليا ومحمد الجازوني أحد رجال الأعمال المصريين بإيطاليا وأشرف الزيات من جمعية اللوتس بتدشين هذه الحملة.

وقال الدكتور وائل عبد القادر إن الجالية المصرية في إيطاليا هي أكبر جالية مصرية في القارة العجوز ومن هنا فإننا في حاجة إلى مجهود كبير لمساعدة أبناء الجالية وتعريفهم بالأهمية القصوى للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية مؤكدا دعم أبناء الجالية المصرية في إيطاليا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال رؤيته في نهضة الدولة المصرية التي يسعى سيادته إلى نقلها إلى مصاف الدول المتقدمة.

ومن ناحيتها أكدت سناء المغازي أنه لأول مرة في تاريخ الجالية المصرية في إيطاليا يجتمع الجميع على رأي واحد وهو ضرورة استمرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة التنفيذية في مصر وهو ما يعكس إدراك الجميع لأهمية استكمال المشاريع العملاقة التي أطلقها السيد الرئيس.

أما رجل الأعمال محمد الجازوني فإنه أكد على أهمية الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لقطع الخط على أعداء البلد المتربصين بها والساعين إلى النيل من مصر.  

 


السيسى

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