أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2220 جنيها

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 22-9-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، خلال التعاملات الصباحية بحوالي 5 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2220 جنيها للجرام، وعقد مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اجتماعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة في أفريقيا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمي متعدد الأطراف.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 فى مصر ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، خلال التعاملات الصباحية بحوالي 5 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2220 جنيها للجرام، وبلغ عيار 24 حوالي 2537 جنيها، وسجل عيار 18 قيمة 1903 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 17760 جنيها. ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، خلال التعاملات الصباحية بحوالي 5 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2220 جنيها للجرام، وبلغ عيار 24 حوالي 2537 جنيها، وسجل عيار 18 قيمة 1903 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 17760 جنيها.

جاء هذا الارتفاع المحلي، نتيجة التأثير اللحظي لاجتماع الفيدرالي أمس الأول على سعر الذهب العالمي، مما دفع الأسعار إلى المستوى 1947 دولار للأونصة وهي تمثل مناطق المستوى النفسي 1950 دولار للأونصة، وذلك قبل أن يعود إلى الهبوط بعد صدور تصريحات رئيس البنك.

على المدى القصير قد يشهد استمرار الذهب في التراجع وصولا لمستويات 1910 دولار ومن بعدها المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة والذي سيحدد مصير الذهب سواء الارتداد لأعلى أو التوسع في الهبوط.



قيادات البنك الآسيوي للاستمار مجلس إدارة البنك الآسيوى العالمى يجتمع لأول مرة بأفريقيا فى العاصمة الإدارية عقد مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برئاسة جين لي تشون رئيس البنك، وحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، عضو مجلس الإدارة، وممثلي الدول الأعضاء، اجتماعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة في أفريقيا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، التي تنعقد بشرم الشيخ يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين بمشاركة فعّالة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية.

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الاجتماع شهد بحث تنفيذ مشروع استثماري كبير في مصر بقطاعات مستدامة، كالنقل والتكنولوجيا في شراكة جديدة بين القطاع الخاص بمصر، وهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، تستهدف تعميق التعاون الإنمائي؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية وتلبية احتياجات المواطنين بالعمل علي توفير حياة كريمة ترتكز علي مشروعات خضراء صديقة للبيئة، اتساقًا مع استراتيجية البنك الداعمة للتحول إلي بنية تحتية ذكية وتعميق التعاون الإقليمي وتعبئة رأس المال الخاص.



زيارة وفد من البنك الآسيوي للاستثمار لمنطقة الأهرامات الإسكان: تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمدينة أكتوبر الجديدة تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حوالي 35 ألف وحدة سكنية ضمن وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " لمنخفضي الدخل بمنطقة غرب المطار قطاعي (أ) و (ب) بمدينة أكتوبر الجديدة، والذى يضم 24888 وحدة ضمن المرحلة الثالثة، و 10104 وحدات سكنية ضمن المرحلة الخامسة بالمشروع. تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حوالي 35 ألف وحدة سكنية ضمن وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " لمنخفضي الدخل بمنطقة غرب المطار قطاعي (أ) و (ب) بمدينة أكتوبر الجديدة، والذى يضم 24888 وحدة ضمن المرحلة الثالثة، و 10104 وحدات سكنية ضمن المرحلة الخامسة بالمشروع.

وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بمدينة أكتوبر الجديدة، بجانب المشروعات الخدمية التي تم ويجري تنفيذها بالمدينة، وأعمال المرافق ومنها تنفيذ محولات كهرباء المنطقة الصناعية بقدرة إجمالية 625 ميجا فولت أمبير.