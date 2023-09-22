أبو ردينة ردا على نتنياهو: أى حل لا يحظى برضى الشعب الفلسطينى لن يؤدى لسلام

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قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم /الجمعة/، ردا على خطاب رئيس الوزارء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى الأمم المتحدة، "إنه لن يكون هناك سلام أو استقرار فى المنطقة دون رضى الشعب الفلسطينى، وتحقيق مطالبه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأضاف أبو ردينة، أن هذا هو الموقف الرسمى الفلسطينى الذى حددته القيادة الفلسطينية التاريخية، ولن تتنازل عنه، ومخطئ من يعتقد غير ذلك.



وتابع أن السلام يبدأ من فلسطين، والاستقرار يبدأ بحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك لا سلام ولا أمن ولا استقرار فى المنطقة والإقليم.



وشدد الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، على أن الشعب الفلسطينى لن يحيد عن ثوابته الوطنية وسيبقى متمسكا بأرضه ومقدساته، والتاريخ أثبت دوما بأن الاحتلال إلى زوال مهما طال.