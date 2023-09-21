اليوم السابع
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الخميس، 21 سبتمبر 2023 07:57 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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74% من القراء يطالبون بتكثيف الدعاية لجلب الاستثمارات الأجنبية لمصر

الخميس، 21 سبتمبر 2023 07:29 ص
74% من القراء يطالبون بتكثيف الدعاية لجلب الاستثمارات الأجنبية لمصر الاستطلاع

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في استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر.

وايد 74% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر، بينما عارض 26% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر.

الاستطلاع
الاستطلاع

 


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