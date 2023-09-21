74% من القراء يطالبون بتكثيف الدعاية لجلب الاستثمارات الأجنبية لمصر

في استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر، ايد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر.

وايد 74% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر، بينما عارض 26% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر.