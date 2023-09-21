7 معلومات عن مشاركة أسوان فى مسابقة عاصمة السياحة العربية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

برز اسمها عاليًا فى السوق السياحية العالمية، ونجحت بمقوماتها الطبيعية التى لا يمكن وصفها أن تتربع على عرش السياحة وأصبحت وجهة رئيسية لدى الكثير من السائحين بمختلف دول العالم، إنها أسوان عاصمة أفريقيا اقتصاديًا وثقافيًا ودرة النيل جنوب مصر.

وتشارك محافظة أسوان فى مسابقة عاصمة السياحة العربية 2024، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن هذه المسابقة ومشاركة أسوان فيها:

1. أسوان واحدة من المدن السياحية فى جنوب مصر.

2. أطلق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لقب عاصمة الشباب الأفريقى وعاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية.

3. وتشارك أسوان بملف لنيل لقب عاصمة السياحة العربية 2024.

4. المسابقة تنظمها إحدى منظمات جامعة الدول العربية.

5. تأتى مشاركة أسوان اتساقًا مع المبادئ الحاكمة لرؤية مصر 2030، وتماشيًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

6. أعدت أسوان ملفًا الملف المشارك اعتمد على استثمار المزايا النسبية والمقومات المختلفة لجذب السائح العربى.

7. يعقد على أرض أسوان مهرجانات دولية ذات مكانة مرموقة سواء كانت ثقافية أو رياضية أو غيرها، بجانب تمتعها بالمقومات السياحية والأثرية الفريدة.



إحلال السرفيس والهوية البصرية



أسبوع شباب الصعيد فى أسوان



استقبال الأفواج السياحية



أسوان



السياحة فى أبوسمبل



السياحة فى النوبة



المراكب النيلية فى أسوان



المطار



الهوية البصرية



بوابة أسوان الدولية



تزيين الشوارع بالأشجار



توافد السائحين بمطار أسوان



حديقة درة النيل



درة النيل



دهان الجداريات فى أسوان



رياضات مائية



سوق أسوان السياحى



فنون مسرحية



كورنيش مدينة أسوان



مدينة أسوان ليلا



مدينة أسوان



مرماح الخيول



مطار أسوان الدولى



مطار أسوان



مهرجانات فنية على أرض أسوان



ميادين أسوان_1



نيل أسوان_1



