اليوم السابع
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يا مين يعيش.. ضبط هارب من 186 سنة سجن بالبحيرة

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:44 ص
يا مين يعيش.. ضبط هارب من 186 سنة سجن بالبحيرة حمله امنيه - ارشيفية
محمود عبد الراضى

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (مالك مكتب حفارات - مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت) حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور.. لكونه محكوم عليه بالحبس (186 سنة وكفالات مالية فى 167حكم "مستأنف ، جزئى" بتهم تبديد)، وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.
 
 

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هارب من السجن

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