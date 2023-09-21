يا مين يعيش.. ضبط هارب من 186 سنة سجن بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (مالك مكتب حفارات - مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت) حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور.. لكونه محكوم عليه بالحبس (186 سنة وكفالات مالية فى 167حكم "مستأنف ، جزئى" بتهم تبديد)، وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.
حمله امنيه - ارشيفية
محمود عبد الراضى
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