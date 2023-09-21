وكيل "تعليم دميـاط" يتابع استعدادات المدارس لبدء العام الدراسى

دمياط معتز الشربيني

تفقد "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، اليوم الخميس، مدرستي المستقبل تعليم أساسي ود. محمد حسن الزيات تعليم أساسي بإدارة دمياط الجديدة التعليمية، وذلك لمتابعة ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد بداية أكتوبر المقبل.

وشدد وكيل "تعليم دمياط"، أثناء الجولة، على ضرورة انضباط المدارس ومواصلة الاستعدادات النهائية وضرورة التزام القائمين بالعملية التعليمية بكل الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء في العمل، وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.

وأشاد عبد الرؤوف خلال الزيارة بالاستعداد الجيد للمدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.

وأكد وكيل "تعليم دمياط" استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بكل الإدارات التعليمية؛ لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة، معربًا عن خالص أمنياته بتحقيق عام دراسي ناجح حافل بالعطاء المثمر، متمنيًا كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.