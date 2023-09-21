وصول 75 مهاجراً جديدا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

فاطمة شوقى

أكدت مصادر أمنية إيطالية، وصول 75 مهاجراً إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

ونقلت وكالة الأنباء الايطالية ،أكي، اليوم ،الخميس،،عن المصادر ذاتها القول، "إن 18 مهاجراً من بينهم قاصرين، تمكنوا من الرسوّ بشكل مباشر على ساحل الجزيرة، وقد تعقبهم عناصر الدرك في منطقة كالا كروتشي، فيما تمكن رجال هيئة حماية الموانئ من اعتراض 57 مهاجرا على متن قارب معدني.

وكان قد وصل يوم أمس، 513 شخصا على سواحل كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي من خلال 17 عملية إنزال .

تستمر عمليات إنزال المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ورست السفن مرة أخرى في الجزيرة الإيطالية في رصيف فافالورو، وتعرضت نقطة كونترادا إمبرياكولا الساخنة للضغط مرة أخرى، وقامت فرنسا بإغلاق الحدود لكبح جماح اللاجئين الجدد الذين يريدون عبور الحدود من إيطاليا.

وشهدت جزيرة لامبيدوزا وصول 10 قوارب بإجمالى حوالى 400 شخص، وفى غضون ساعات قليلة أخرى، وصل 13 قاربا آخر يحمل آلاف المهاجرين إلى الجزيرة، ويوجد حاليا إجمالى 2200 ضيف فى النقاط الساخنة بالجزيرة، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.

وأعلن وزير الداخلية في باريس، جيرالد دارمانين، أن فرنسا ليس لديها أي نية لاستقبال المهاجرين الجدد من لامبيدوزا. وقال دارمانين: "هناك هجرة غير نظامية في أوروبا وفرنسا وإيطاليا، ويجب أن نكافح ضدها، ولن نجفف التدفق الذى يؤثر بشكل واضح على قدراتنا في التكامل من خلال استقبال المزيد من الأشخاص".