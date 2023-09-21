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وزير خارجية إيران للوزير شكرى: نتطلع لتطوير العلاقات مع مصر.. صور

الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:04 ص
وزير خارجية إيران للوزير شكرى: نتطلع لتطوير العلاقات مع مصر.. صور لقاء وزير الخارجية مع نظيره الإيرانى
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، الأربعاء، حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران. 
 
وقد تناول اللقاء قضية العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف المحددات والضوابط التي تحكمها، وبما يؤدي إلى تطويرها على النحو الذي يحقق مصالح الشعبين المصري والإيراني تأسيساً على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
 
ومن جانبه، أكد وزير خارجية إيران على تطلع بلاده لتطوير علاقتها مع مصر، واستعادتها إلى مسارها الطبيعي الذي يتسق مع الميراث التاريخي والحضاري للدولتين، مؤكداً على أن هذا اللقاء يمثل خطوة هامة على مسار تطبيع العلاقات. 
 
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تطرق لاستعراض عدد من القضايا الاقليمية، حيث أكد الجانبان التطلع نحو الإسهام في تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي. وقد أكد الوزير سامح شكري في هذا الإطار، على أن تشابك وتعقد أزمات المنطقة بات يلقي بظلال خطيرة على حالة الاستقرار والأوضاع المعيشية لجميع شعوبها دون استثناء، وهو الأمر الذي يقتضي تعاون جميع دول الإقليم من أجل دعم الاستقرار وتحقيق السلام والقضاء على بؤر التوتر. 
 
وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على استمرار التواصل بينهما لمتابعة الحوار حول مختلف الموضوعات التي تهم البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.
لقاء وزير الخارجية مع نظيره الإيرانى (1)
 

لقاء وزير الخارجية مع نظيره الإيرانى (2)
 

لقاء وزير الخارجية مع نظيره الإيرانى (3)
 

لقاء وزير الخارجية مع نظيره الإيرانى (4)
 

لقاء وزير الخارجية مع نظيره الإيرانى (5)
 

لقاء وزير الخارجية مع نظيره الإيرانى (6)
 

وزير الخارجية

سامح شكري

اخبار مصر

وزير خارجيه ايران

اليوم السابع بلس



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