اليوم السابع
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الخميس، 21 سبتمبر 2023 07:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية اللبنانى يدين الاعتداء على السفارة الأمريكية بلبنان

الخميس، 21 سبتمبر 2023 06:06 م
وزير الخارجية اللبنانى يدين الاعتداء على السفارة الأمريكية بلبنان عبدالله بوحبيب
أ ش أ

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 أدان وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب الاعتداء الذى تعرضت له السفارة الأمريكية بلبنان مساء أمس مؤكدا على ضرورة محاسبة مرتكبى الاعتداء.

جاء ذلك فى اتصال هاتفى أجراه بوحبيب من نيويورك بالسفيرة الأمريكية فى بيروت دوروثى شيا.


وشدد على التزام لبنان بتأمين الحماية اللازمة للمقرات الدبلوماسية الأجنبية بما يتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.


وكانت السفارة الأمريكية فى لبنان قد تعرضت لإطلاق نار بالقرب من مدخلها الرئيسى مساء أمس فى منطقة عوكر شمالى العاصمة بيروت.

 

 


لبنان

بيروت

السفارة الأمريكية

نيويورك



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