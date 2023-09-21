وزير الخارجية الأمريكى يعلن توقيع بلاده على معاهدة أعالى البحار

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أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم /الخميس/، توقيع بلاده على معاهدة أعالى البحار.

وقال بلينكن، حسبما جاء على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية:"وقعت الولايات المتحدة أمس فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك الاتفاق بموجب معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجى البحرى فى المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه المستدام، والمعروف باسم معاهدة أعالى البحار".



وأضاف بلينكن "إن المحيطات هى نظام عالمى واحد، وصحتها هى المفتاح لصحة الكوكب"، موضحا أن معاهدة أعالى البحار التاريخية هذه تصنع نهجا منسقا لإنشاء مناطق بحرية محمية فى أعالى البحار، وهى خطوة حاسمة للحفاظ على التنوع البيولوجى للمحيطات والوصول إلى هدف المجتمع العالمى "30 × 30" للحفاظ على ما لا يقل عن 30% من المحيطات بحلول عام 2030.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب المجتمع العالمى فى الالتزام بحماية صحة المحيطات ومرونته حتى تتمكن من الاستمرار فى دعم الأجيال القادمة.