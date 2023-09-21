اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

هيئة الدواء تكشف حقائق مهمة عن مرض ألزهايمر.. تفاصيل

الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:05 م
هيئة الدواء تكشف حقائق مهمة عن مرض ألزهايمر.. تفاصيل اليوم العالمي للزهايمر
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت هيئة الدواء المصرية إن مرض الزهايمر هو أحد أشكال اضطرابات الذاكرة والوظائف العقلية الأخرى.
 
وأضافت  هيئة الدواء المصرية: العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي للزهايمر، مشيرة الي ان هناك بعض الحقائق الهامة عن المرض تشمل التدهور التدريجي في القدرة على التفكير والذاكرة والتركيز ، ويؤثر على القدرة على القيام بالأنشطة اليومية.
 
وأوضحت الدراسات أن بعض الناس لديهم جينان من APOE e4 ، واحد من كل والد، ووجود جينان يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر أكثر من ثمانية إلى اثني عشر ضعفًا ".
 
ويقال أيضًا إن جينات مثل ABCA7 و CLU و CR1 و PICALM و PLD3 و TREM2و SORL1 مرتبطة بظهور مرض الزهايمر. على سبيل المثال ، يساعد جين CLU الدماغ على التخلص من الأميلويد بيتا وقد وجدت الدراسات أن عدم التوازن في هذا يؤدي إلى ظهور مرض الزهايمر.
 
شير التقديرات إلى أن الأشخاص الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى مصابون بمرض الزهايمر هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض من أربعة إلى عشرة أضعاف مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي.

هيئة الدواء

الزهايمر

التوتر

القلق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة