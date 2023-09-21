اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 سبتمبر 2023 02:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة التأمينات: تكلفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات 32 مليار جنيه سنويا

الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:50 م
هيئة التأمينات: تكلفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات 32 مليار جنيه سنويا اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي،على توجيهاته المتتالية والغير مسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، و التى تعكس مدى شعوره بالمواطنين و في مقدمتهم أصحاب المعاشات كما توجه بخالص التهنئة للقيادة السياسية و أعضاء الحكومة و شعب مصر العظيم و بصفة خاصة أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف.
 
وأوضح عوض فى تصريحات اليوم أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية و من بينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتباراً من أول أكتوبر القادم ، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية والذى وافق عليه مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 20/9/2023 وتم إحالة مشروع القانون إلي مجلس النواب الذى سيبدأ دور الانعقاد القادم في الأسبوع الأول في شهر أكتوبر وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافاً إليه المنحة المستحقة عن شهرى أكتوبر و نوفمبر
 
وأشار عوض إلي أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً و يستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش، ومستفيد مؤكدا أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ تولي سيادتة المسئولية عام 2014 و قد انعكست بشكل مباشر علي قيم المعاشات حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014 مشيراً إلي أن آخر زياده للمعاشات كانت منذ 6 أشهر و تحديداً في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيه و حد أقصي 1635 و بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه .
 
 

الرئيس السيسى

الرئيس فى بنى سويف اليوم

السيسي يزور بني سويف

زيارة الرئيس السيسى لبنى سويف

الرئيس السيسى في زيارة لبنى سويف

الرئيس يفتتح مشروعات في بنى سويف

محافظة بنى سويف

مشروعات حياة كريمة في بنى سويف

قرية سدس الأمراء ببنى سويف

قرية سدس الأمراء بمركز ببا

مجلس قروى سدس الأمراء

مبادرة حياة كريمة

افتتاح مشروعات حياة كريمة

تنمية الصعيد

مشروعات تنموية بالصعيد

إنجازات حياة كريمة في بنى سويف

برنامج تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة ببنى سويف

المبادرات الرئاسية

الدكتور محمد هانى غنيم

مشروعات البنية التحتية في بنى سويف

مشروعات التعليم في بنى سويف

مشروعات الصحة في بنى سويف

المشروعات التنموية في بنى سويف

أخبار بنى سويف

افتتاح مشروعات قومية ببنى سويف

افتتاح مشروعات قومية بالصعيد

مشاريع مبادرة حياة كريمة بالصعيد

أهمية مبادرة حياة كريمة

أهمية مبادرة حياة كريمة في تنمية قرى مصر

اليوم السابع بلس

تكلفة مشروعات حياة كريمة

تكلفة مشروعات حياة كريمة بالصعيد



الموضوعات المتعلقة

الحكومة توافق على إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر لضبط الأسعار.. الموافقة على منح الرخصة الذهبية لمشروع إقامة وتشغيل مصنع سيارات كهربائية.. وإقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة وزيادة المنحة الاستثنائية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 03:30 م

32 مليار جنيه إجمالى قيمة زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 01:00 م

اعرف قيمة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بعد الزيادة

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 03:00 م

11 مليون صاحب معاش ومستفيد بمضاعفة المنحة الاستثنائية "فيديو"

الأحد، 17 سبتمبر 2023 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة