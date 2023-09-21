اليوم السابع
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هل تعالج الأدوية الأمراض بشكل فورى؟ هيئة الدواء تجيب

الخميس، 21 سبتمبر 2023 09:48 ص
هل تعالج الأدوية الأمراض بشكل فورى؟ هيئة الدواء تجيب هيئة الدواء المصرية
​كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إن بعض الأدوية تستغرق وقتًا للبدء في التأثير وتحقيق النتائج المرجوة، وقد تحتاج بعض الأدوية إلى استخدامها لفترة طويلة قبل أن يظهر تأثيرها الكامل.​
 
وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​
 
وكانت هيئة الدواء المصرية قالت إن الفيتامينات والمعادن ليست آمنة تمامًا ولا تسبب آثارًا جانبية.
 
وأضافت هيئة الدواء المصرية أن الفيتامينات والمعادن تعد آمنة إذا استخدمت بشكل صحيح، تحت إشراف مختص، لأنها قد تسبب آثارًا جانبية، وتفاعلات مع الأدوية الأخرى إذا تم استخدامها بشكل خاطئ. ​
 
 

هيئة الدواء

الدواء

علاج الاعراض



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