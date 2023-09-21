مياه سوهاج تشارك بمؤتمر أنشطة برنامج الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بمؤتمر نتائج انشطة برنامج الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنعقدة بالقاهرة بحضور الدكتور مهندس سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر ورؤساء مجالس ادارة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والمنيا والاقصر واسيوط وبنى سويف وقنا والفيوم ومياه الاسكندرية والمهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه تم خلال المؤتمر استعراض النتائج التى تحققت على مدار سنوات عمل المشروع والتى منها تحديث الخطة الاستراتيجية للشركة وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتطبيق منظومة خفض فاقد المياه وتطبيق نظام إدارة وصيانة الأصول “IBM Maximo” لتنفيذ أفضل الممارسات في مجال إدارة الأصول والصيانة وكذلك تطبيق البرنامج الالكترونى ساب "SAP" لميكنة العمليات المالية والفنية وذلك بهدف التحول الرقمى بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشارت المهندسة شيماء محمد محمد نائب رئيس مجلس الادارة لشئون الحوكمة والترشيد والتخطيط أنه فى مجال تطبيق البرنامج الالكترونى ساب تم تدريب المستخدمين بقطاعات الموارد البشرية والمالية والتجارية والمشروعات على كيفية استخدام البرنامج لربط البيانات بين القطاعات المعنية لتوحيد الاجراءات والدورات المستندية وأنه تم البدء فى التشغيل الفعلى للبرنامج فى فبراير 2023 وان الشركة تسعى من خلال تطبيق هذا البرنامج التحول الرقمى ورفع كفاءة الاداء هذا بالاضافة الى تطبيق برنامج IBM Maximo الذى يساهم فى تمكين الشركة فى تحسين ممارسات إدارة الأصول والمخزون وتحقيق أهداف الاعمال وتقليل تكاليف التشغيل وتحسين خدمة العملاء من خلال توفير فهم أفضل لأداء الأصول وتقديم رؤى جيدة حول كيفية تحسين تقديم الخدمات.