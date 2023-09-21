مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية تخرج شباب الصفوة الأفارقة الاثنين المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية الاحتفالية السنوية الحادية عشرة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين فى برامج شباب الصفوة الأفارقة، والذى ينظمه برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمى، وذلك الساعة الثانية عشرة صباح يوم الاثنين القادم بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

يفتتح الاحتفالية الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية. وستشهد الاحتفالية تخرج حوالى خمسمائة طالب أفريقى من الدارسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة، ويمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوى وجزر القمر والصومال وجيبوتى ومصر، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الوزارات ورؤساء الجامعات المصرية المختلفة والسفراء والشخصيات العامة.

ويهدف برامج "شباب الصفوة الأفارقة" إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين عن طريق عقد لقاءات أسبوعية بمكتبة الإسكندرية. وتسخر المكتبة كافة إمكاناتها لدعم وبناء قدراتهم تأكيدًا على دور مصر الريادى بالقارة الإفريقية ولتبادل المعرفة والخبرات العلمية وترسيخ العلاقات المستقبلية بين هؤلاء الشباب.