مكتبة الإسكندرية تستضيف مهرجان "سماع" الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية

الإسكندرية جاكلين منير

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي، مهرجان "سماع" الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته السادسة عشر، وذلك فى الفترة من 23 وحتى 26 سبتمبر 2023، في تمام الثامنة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يحيي ليالي المهرجان فرق من البوسنة، وتتارستان، وراشي للألحان القبطية، والفرقة القومية للإنشاد والآلات الشعبية من مصر في اليوم الأول، وفرق من رومانيا وإندونيسيا وكورال البابا شنودة والقليوبية للإنشاد الديني في اليوم الثاني، وكذلك فرق من جيبوتي واليونان وفرقة دوري للرقص المولوي والأقصر للإنشاد الديني في اليوم الثالث، وتختتم الحفلات مع فرق من قبرص واليمن وفرقة الكونغو برازفيل والساقي للإنشاد الديني.

ويقام على هامش المهرجان معرضًا فنيًا للحرف والفنون اليدوية، يضم الكثير من المنتجات التراثية والمشغولات والإكسسوارات والتحف الفنية.

يذكر أن مهرجان "سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية" في دورته السادسة عشر، يقام في الفترة من 22 وحتى 28 سبتمبر 2023، تحت شعار (رسالة سلام إلى العالم)، ويأتي هذا العام بمشاركة 30 فرقة محلية وأجنبية وبعض الجاليات المقيمة في مصر، وتقدم العروض على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وقبة الغوري، وبيت السنارى.