اليوم السابع
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مفتى الجمهورية يتوجَّه إلى موسكو للمشاركة بمؤتمر "منهجية الإفتاء في روسيا"

الخميس، 21 سبتمبر 2023 10:03 ص
مفتى الجمهورية يتوجَّه إلى موسكو للمشاركة بمؤتمر "منهجية الإفتاء في روسيا" الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

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توجَّه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي تحت عنوان "منهجية الإفتاء في روسيا .. نظرات في التراث في ضوء متطلبات الواقع"، والذي تنظمه الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية. 
 
ويهدُف المؤتمر إلى تبادل الخبرات ومناقشة القضايا المشتركة والتحديات الملحَّة التي تواجه العالم الإسلامي في مجال الإفتاء، وتمكين أواصر التعاون العلمي والعمل المشترك. 
 
كما سيُعقد على هامش فعاليات المؤتمر حفل تكريم وتوزيع الشهادات لأعضاء مجلس العلماء بالإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية؛ وذلك لإنهائهم الدورة التدريبية التي عقدتها دار الإفتاء المصرية لهم.
 
 

روسيا الاتحادية

مفتى الجمهورية

دار الافتاء

شوقى علام



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