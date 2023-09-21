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معرض "أهلا مدارس" فى شارع فيصل يواصل استقبال الجمهور لليوم الرابع

الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:00 ص
معرض "أهلا مدارس" فى شارع فيصل يواصل استقبال الجمهور لليوم الرابع معرض أهلا مدارس - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يستقبل معرض " أهلا مدارس " بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، الجمهور لليوم الرابع حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30 % بجانب أيضا طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة

وأوضح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا المعرض بمنطقة فيصل، هو أحد خمسة معارض رئيسية تقام بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة "أهلًا مدارس 2023" وذلك خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 14 أكتوبر 2023، تشمل معارض: العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، ومول أكتوبر، وفيصل، لافتًا إلى أن اختيار مواقع تلك المعارض جاء لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بتلك المناطق والتيسير عليهم.

وأضاف الوزير أن معرض "أهلًا مدارس 2023" بمنطقة فيصل يعدُ الأكبر بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحته نحو 2000 م٢، يليه معرض مول أكتوبر بمساحة 1000 م٢ ثم معارض العمرانية وإمبابة والبدرشين، بمساحة 600 م2 لكل منها، مشيرًا إلى أن المساحة الكبيرة لمعرض منطقة فيصل تجعله يستقطب عددا كبيرا من الزوار، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد أفتتح معرض أهلا مدارس " شارع فيصل بمحافظة الجيزة مساء الأحد الماضى، فى حين بدأ المعرض فى استقبال المواطنين اعتبارا من صباح الاثنين الماضى.


رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

وزير التموين

معرض اهلا مدارس

معرض اهلا مدارس بفيصل

معرض اهلا مدارس بفصيل

تخفيضات معرض مدارس

معارض اهلا مدارس

أهلا مدارس

السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس

السكر والزيت بمعرض أهلا مدارس



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