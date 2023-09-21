مديرية الشباب بكفر الشيخ تفتح باب التقدم لانتقاء ناشئين جدد لـ"كرة اليد" 24 سبتمبر

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن فتح باب التقدم لاختبارات انتقاء دفعة جديدة من الناشئين الجدد، للانضمام للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي فى لعبة "كرة اليد" من البنين فقط للمرحلة السنية المطلوبة من مواليد 2008/ 2009 /2010/ 2011 من أبناء المحافظة، وتقديم الأوراق المطلوبة بمقر المديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن على الراغبين فى الانضمام لاختبارات انتقاء ناشئين جدد للعبة كرة اليد من البنين فقط وفق الأعمار المعلنة أن يسارع بتقديم أوراقه فى الفترة من 24 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2023، الأوراق المطلوبة : 1-صورة شهادة ميلاد الناشىء 2-صورة الرقم القومى لولى الأمر 3- صورة شخصية حديثة للناشئ تقدم باليد بإدارة الأداء الرياضي بمقر مديرية الشباب والرياضة بحى الزهور بجوار فندق سيتى، وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة .

واختتمت مديرية الشباب والرياضة فى 13 سبتمبر 2023 اختبارات انتقاء ناشئين جدد في لعبتي المصارعة، والتايكوندو، بحضور لجنة الانتقاء التي ضمت مندوبي وزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصري في لعبتي المصارعة والتايكوندو، وفريق عمل إدارة الآداء الرياضي بالمديرية.