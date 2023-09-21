اليوم السابع
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الخميس، 21 سبتمبر 2023 01:42 م
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محافظ سوهاج يعلن فوز 13 مشروعا من المتقدمين لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

الخميس، 21 سبتمبر 2023 01:17 م
محافظ سوهاج يعلن فوز 13 مشروعا من المتقدمين لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية جانب من الاجتماع
سوهاج عمرو خلف

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شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ختام اجتماعات اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية، للوقوف على نتائج تقييم اللجنة للمشروعات المتقدمة للمسابقة فى دورتها الثانية، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي وزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات، ووزارة البيئة، ومحافظة سوهاج.
 
وأعلن المحافظ خلال الاجتماع عن فوز 13 مشروعا من إجمالي 28 مشروعا مقدمة في جميع فئات المسابقة، حيث فاز 2 مشروع بفئة المشروعات كبيرة الحجم، و2 مشروع بفئة المشروعات متوسطة الحجم، و3 مشروعات بفئة الشركات الناشئة، كما فاز 2 مشروع بفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية، و2 مشروع بفئة المشروعات المتعلقة بالمرأة.
 
وأشار المحافظ إلى إرسال المشروعات الفائزة إلى اللجنة العليا للمبادرة الخضراء الذكية بالقاهرة للتقييم النهائى وإعلان الفائزين، متمنيا التوفيق لجميع المشروعات.

 


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الاتصالات

البيئة

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