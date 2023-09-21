محافظ القليوبية يتفقد مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب والصرف للوقوف على نسب التنفيذ

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى، اليوم الخميس، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، جولة ميدانية لتفقد مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينتي الخصوص والخانكة، وذلك للوقوف على حجم الأعمال التي تم تنفيذها وتذليل أي عقبات تعوق التنفيذ للانتهاء من المشروعات في توقيتاتها المحددة لخدمة المواطنين، يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ومواجهة التلوث البيئي.

واستهل "المحافظ"، جولته بتفقد محطة مياه الشرب والصرف الصحي فرع الخصوص رقم 2 والتي يتم رفع كفائتها بتكلفة إجمالية 32 مليون جنيه تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وتُقام المحطة على مساحة 300 متر2، وتعمل بالنظام التقليدي بطاقة استيعابية 5000م3/يوم بنسبة تنفيذ 90%، موجها بتسريع وتيرة العمل لاستلام وتشغيل المحطة لخدمة أهالي مدينة الخصوص، بالإضافة إلى تفقده لمحطة مياه الشرب فرع الخصوص رقم 3، والتي يتم رفع كفائتها بتكلفة إجمالية 26 مليون جنيه، والتي تُقام على مساحة 300م2 تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وتعمل المحطة بنظام الفلاتر بطاقة استيعابية 5000 م3/يوم.

وواصل "الهجان"، جولته بالتوجه لمدينة الشروق الصناعية بمدينة الخانكة، يُرافقه المهندس تيسير ممدوح خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وذلك لتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف وملحقاتها، والتي ستُقام على مساحة 7 آلاف م2 بتكلفة 230 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 4.5 ألف م3/يوم، وستعمل المحطة بنظام المُعالجة الثلاثية لناتج الصرف الصناعي، وبالتالي يمكن إعادة استخدام المياه في مجالات أخرى وتلافي أي أضرار قد تنتُج من صرفها بدون معالجة بما يسهُم في الحفاظ على البيئة، وتتضمن المحطة شبكات صرف بطول 7 كيلو، وتم البدء فيها بنسبة تنفيذ 10%، لتخدم المنطقة الصناعية بالشروق ومن المنتظر الانتهاء منها في نهاية 2024.

وفي السياق ذاته، توجه محافظ القليوبية، إلى منطقة الصفا الصناعية لتفقد مشروع محطة معالجة الصرف وملحقاتها والتي تعمل بنظام المُعالجة الثنائية، لخدمة منطقة الصفا الصناعية والمقامة على مساحة 5 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية 1500م3/يوم، بتكلفة إجمالية 66 مليون جنيه، وتم الانتهاء من أعمال شبكة المياه والصرف الصحي بالمنطقة وجاري الانتهاء من محطة المعالجة، إذ تم الإنتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 100%، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 75%، ويتم التنسيق حالياً مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لربط وصلات المصانع على شبكة الصرف المُنفذة، ومن المتوقع الانتهاء والتشغيل لمحطات المعالجة للصفا الصناعية بإنتهاء العام الحالي تيسيراً على المستثمرين ولتلبية إحتياج تلك المناطق الصناعية لمحطات المعالجة.

فيما أوضح محافظ القليوبية، أهمية الالتزام بالجداول الزمنية، وتكثيف الأعمال بشكل متكامل، لتدخل تلك المحطة حيز الخدمة بكامل طاقتها في أوقاتها المحددة لخدمة المواطنين والمستثمرين، مؤكدا على أهمية المتابعة الدورية لمراحل تنفيذ أعمال المشروعات ورصد المعوقات إن وجدت أولاً بأول للعمل على تذليلها بشكل عاجل.

جاءت الجولة بحضور المهندس تيسير ممدوح خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، والدكتور محمد علام مدير المناطق الصناعية بالقليوبية، ومهندسي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس محمد علاء مشرف الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية.