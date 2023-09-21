محافظ القليوبية: اختيار 18 مشروعا ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، أعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك ضمن أعمال اللجنة لتقييم واختيار المشروعات المقدمة خلال الفترة من 11 سبتمبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر لاختيار أفضل 18 مشروعا على مستوى المحافظة، تمهيدا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن المبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية وتستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، بوفد اللجنة التنفيذية للمبادرة، والذي ضم ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارتي الاتصالات والبيئة وممثلي المجلس القومي للمرأة بالقليوبية ومديري التخطيط العمراني والمخلفات الصلبة ومركز المعلومات والمكتب الفني، وقد وقع محافظ القليوبية على المشروعات التي تم اختيارها للمشاركة في التصفيات النهائية، حيث تم اختيار أفضل 18 مشروع من بين العديد من المشاريع التي تقدمت وعددها 56 مشروع، وتم اختيار 6 مشروعات للتصفية النهائية "3 مشروعات عن كل فئة"، بفئاتها الـ6 "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".

وأشاد المحافظ، بجهود وأعمال اللجنة من خلال تقييم واختيار المشروعات المقدمة وعقد مقابلات شخصية مع عدد من المشاركين بالمشروعات والأفكار من أبناء محافظة القليوبية حيث يتم التقييم وفقاً لعدة معايير أهمها (المكون الأخضر ـ المكون التكنولوجي الذكي)، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج المستهدفة، حيث ستساهم تلك المشروعات في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي.

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولي للمبادرة بعدد 253 مشروعا متنوعًا، وتم اختيار 22 مشروعًا مكتملاً للمواصفات، كما تم اختيار 6 مشروعات للتصفية النهائية وهى مشروع تطوير منطقة العكرشة بمركز الخانكة في فئة المشروعات الكبيرة، ومشروع إدارة وتشغيل معدات نقل التربة في فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع اكبسني ضمن فئة المشروعات الصغيرة "حياة كريمة"، ومشروع "27000شجرة" ضمن فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، ومشروع "دور الزراعة المتجددة" ضمن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومشروع تحسين مقاومة أسماك البلطي ضمن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وثمن محافظ القليوبية، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر لدعم تلك المبادرة، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمشاركين بها، كما دعا أبناء المحافظة بالمشاركة بمشروعاتهم بهذه المبادرة والتي تتضمن 6 فئات وهى مشروعات كبيرة، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة مرتبطة بمبادرة حياة كريمة، شركات ناشئة، مشروعات المرأة وتغير المناخ والاستدامة ومبادرات ومشاركات مجتمعية غير هادفة للربح".

وتتضمن معايير التقييم عدد من المحاور لاختيار مشروعات خضراء ذكية ومستدامة، معلنا أنه تم غلق باب التسجيل في أول سبتمبر الجاري لتبدأ اللجنة التنفيذية في القيام بعملها من 10 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر لتقييم واختيار أفضل المشاريع التي تتوافر بها المعايير المؤهلة وأهمها المعيار الأخضر والمعيار الذكي.

وأضاف الهجان أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة له، مؤكدا علي دعمه الكامل للمبادرة وتشجيع أجهزة المحافظة المختصة المواطنين وأصحاب المشروعات والمستثمرين على سرعة التقدم والتسجيل بالمبادرة .