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محافظ الجيزة يفتتح اليوم معارض "أهلا مدارس" فى العمرانية وإمبابة

الخميس، 21 سبتمبر 2023 10:55 ص
محافظ الجيزة يفتتح اليوم معارض "أهلا مدارس" فى العمرانية وإمبابة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، معارض أهلا مدارس بأحياء العمرانية وإمبابة، لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30% قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.
 
ويقام معرض "أهلا مدارس" بحي العمرانية بشارع مستشفى الصدر بجوار قسم شرطة العمرانية على مساحة 600م2، أما معرض "أهلا مدارس" بحي إمبابة يقام بشارع المطار على مساحة 600م2.
 
تضم المعارض العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.
 
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح يوم الإثنين الماضي، معرض "أهلاً مدارس"، المقام في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد الغرف التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة.
 

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