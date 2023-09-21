محافظ الإسكندرية يكرم أول مصرية تصعد قمة إيفرست

الإسكندرية جاكلين منير

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، بمكتبه البطلة منال رستم أول فتاة مصرية سكندرية تصعد قمة إيڤرست "أعلى قمة بالعالم" بارتفاع نحو 9 آلاف متر، وذلك في إطار حرص المحافظ على تكريم النماذج السكندرية المضيئة تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بدعم أبطالنا المتميزين فى جميع المجالات.

وأشاد محافظ الإسكندرية؛ بما قامت به العداءة منال رستم من عمل بطولي، وما يسبقه من تدريب شاق واستعدادات لإنجاح المهمة، لتصبح أول فتاة مصرية سكندرية تصل إلى أعلى قمة في العالم، مثمناً رفعها علم مصر وترديد عبارة "تحيا مصر".

ولفت الشريف؛ إلى أن الفتيات المصريات قادرات على قهر أصعب الظروف، وتحقيق النجاح وسط المشاق البالغة بعزيمتهن وإصرارهن، مشيراً إلى أن الرياضة تمثل إحدى القوى الناعمة التي ينبغي عليها الاستثمار فيها، لما يمكنها من ترويج لمصر في العديد من المحافل.

ومن جانبها؛ أعربت رستم عن سعادتها لاستقبال محافظ الاسكندرية اليوم لتكريمها مقدمة الشكر له على حفاوت الاستقبال.

أوضحت رستم أن "الطريق لم يكن سهلاً، فالفكرة استغرقت سنوات لتنفيذها، وممارسة ألعاب القوى والجري وغيرها من الألعاب، بجانب خوض العديد من الماراثونات العالمية.

وأضافت أن الصعود إلى إيفرست سبقه صعود العديد من قمم الجبال، في أفريقيا وأوروبا، ومن بينها قمة جبل كيليمانجارو في تنزانيا، التي تعد أعلى قمة جبلية في قارة أفريقيا، ويقدر ارتفاعها بـ5 آلاف و895 متراً، وصعدت قمة جبل كينيا، ثاني أعلى قمة جبلية في العالم، وقمة جبل "إلبروس" في روسيا.

وقالت رستم؛ إنه على الرغم من تخرجها من كلية الصيدلة والعمل صيدلانية قررت تركيز كل اهتمامها على رياضة التسلق، مشيرة إلى أن بداية الحلم بصعود قمة جبل إيفرست بدأت من صعود جبل سانت كاترين في جنوب سيناء.

"إذا توفيت وأنا أصعد قمة إيفرست رجعوا جثتى لعائلتى وأهلى"..هكذا قالت المغامرة المصرية منال رستم التى تمكنت من الوصول إلى قمة جبل إيفرست بنجاح. والدكتورة منال خريجة كلية الصيدلة وهى أول مصرية تصعد أعلى قمة جبلية فى العالم، وعن كواليس صعودها، قالت: ظللت أقنع والدى 5 سنوات لكى يوافق على تسلقى الجبال. وعن مخاطر المغامرة أوضحت منال فى تصريحات سابقة لها: "كنت أعلم أن هناك مخاطر من تسلق الجبال تدربت لمدة سنة لأتمكن من تسلق إيفرست وكان هناك تأهيل نفسى لى قبل بدء المغامرة"، وقالت: "رأيت جثث وأنا أصعد قمة إيفرست وأوصيت بأن تعود جثتى لأهلى إذا توفيت أثناء المغامرة". منال شاركت فى العديد من الماراثونات حول العالم فى الأقصر ودبى والكويت وعمان والأردن وسور الصين العظيم ولندن ومدريد وتسلقت قمة جبل كليمنجارو فى تنزانيا ثانى أعلى قمة جبلية فى العالم والمقدرة بـ5 آلاف و895 مترًا فى عام 2013 كانت أول فتاة مصرية تشارك فى سباق سور الصين العظيم وحصلت على العديد من الجوائز. ونجحت فى تسلق أعلى قمة فى أوروبا وخامس أعلى قمة فى العالم وهى قمة "إلبروس" الموجودة فى روسيا ويبلغ ارتفاعها 5 آلاف و642 مترًا.