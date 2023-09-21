محافظ أسوان يناقش طرق استغلال سلاسل التنمية بإدارة المخلفات الصلبة

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم الخميس، بفريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر، والذى ضم الدكتور ولاء جاد الكريم الاستشارى الاقتصادى والاجتماعى، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نُظم العمل بالمشروع.

حضر اللقاء، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى للمحافظة ، وأيضاً الدكتورة عبير عبد النبى مديرى الاستثمار، وأسماء برجاس مدير المكتب الفنى.

وتناول اللقاء، استعراض الأفكار والدراسات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية لتحديد قطاعات التنمية الاقتصادية المحلية ذات الأولوية ووضع الرؤية النهائية لاستغلال وتعزيز سلاسل التنمية المتاحة فى قطاعات إدارة المخلفات الصلبة، وأنشطة إعادة التدوير، وكذا كيفية الاستفادة من المزايا التنافسية لمحافظة أسوان فى بعض المحاصيل مثل التمور، والنباتات الطبية والعطرية.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ما يتم بذله من جهود في كافة قطاعات العمل العام يهدف لإبراز المقومات والثروات الكبيرة التى تمتلكها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية لتحقيق مصلحة المواطن الأسوانى.

وتابع المحافظ، أن ذلك يتكامل مع الاهتمام الذى توليه الحكومة بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بملف الاستثمار، وتحقيق معدلات وخطوات سريعة لخلق مناخ جاذب للاستثمار، ويحقق فرص توظيف للأهالى والمجتمع المحلى أكثر منه مجرد استثمار ربحى، وفى ظل متابعة دقيقة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للوصول إلى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية.

وأشار، إلى أهمية اتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بدراسات الجدوى لمشروع إعادة تشغيل مصنعى تدوير المخلفات الصلبة بأسوان وإدفو، وكذا دراسة إقامة مصنع أخر للمخلفات الزراعية باعتبار ذلك أولوية أولى ليصبح مجمع متكامل يتم إدارته بأسلوب وفكر علمى نموذجى واحترافى، مع تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتحقيق العوائد الإيجابية منه بالشكل المطلوب.