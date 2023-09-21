اليوم السابع
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محافظ أسوان يبحث مع سفير الصين سبل تعزيز التعاون بالمجالات المختلفة.. صور

الخميس، 21 سبتمبر 2023 05:08 م
محافظ أسوان يبحث مع سفير الصين سبل تعزيز التعاون بالمجالات المختلفة.. صور جانب من اللقاء
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الخميس، سفير دولة الصين لياو ليتشيانج، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، والمهندسة دينا إبراهيم، مسئول التعاون الدولى.
 
يأتى ذلك فى إطار الاهتمام المتواصل لفتح آفاق جديدة من الاستثمار للاستفادة من المزايا النسبية، والمقومات الطبيعية والاقتصادية التى تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة.
 
وخلال اللقاء، رحب اللواء أشرف عطية، بزيارة سفير دولة الصين الصديقة لأسوان مما يعكس مكانة الدولة المصرية التاريخية والحضارية، وما تمتلكه من هوية بصرية متميزة، وكذا انفراد أسوان بتنوع المنتج السياحى بها، وهو الذى يتكامل مع حسن الاستقبال من أهلها لكافة الوافدين من مختلف دول العالم.
 
وأشار المحافظ، إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والصين والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وقدم السفير الصينى، شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد فتح آفاق من التعاون المثمر والبناء بين مصر والصين فى كافة المجالات، فضلاً عن تعزيز أطر التعاون بتوقيع مذكرات تفاهم وتوأمة بين مدينة أسوان والمدن الصينية.
 
تبادل الهدايا التذكارية
تبادل الهدايا التذكارية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

سفير الصين ومحافظ أسوان
سفير الصين ومحافظ أسوان

محافظ أسوان وسفير الصين
محافظ أسوان وسفير الصين
 
وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان السفير الصينى الدروع والهدايا التذكارية المرتبطة بالهوية البصرية وذلك تعبيراً عن علاقات الصداقة بين الجانبين.

سفير الصين

سفاره الصين

اسوان

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