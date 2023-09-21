وقالت القوات الجوية الكورية الجنوبية - فى بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية - اليوم الخميس، "إن الطائرة التابعة للجناح المقاتل العشرين سقطت في القاعدة فى سيوسان، على بعد حوالى 120 كيلومترًا جنوب غرب سول، وقام الطيار بالقفز اضطراريا، ولم يبلغ عن وقوع أضرار بين المدنيين حيث وقع الحادث داخل القاعدة.

وقد شكلت القوات الجوية الكورية فريق عمل لتحديد السبب الدقيق للحادث.