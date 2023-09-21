وقالت الوزارة المعنية بإدارة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية الكندية فى بيان -حسبما ذكرت صحيفة "ناشونال بوست" الكندية" اليوم الخميس- إنه "في ضوء البيئة الحالية التي تصاعدت فيها التوترات، فإننا نتخذ إجراءات لضمان سلامة دبلوماسيينا، ومن باب الحذر الشديد، قررنا تعديل عدد موظفينا فى الهند مؤقتا".

وأضاف البيان أن الدبلوماسيين الكنديين تلقوا تهديدات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

كانت شركة "بي إل إس إنترناشيونال سيرفيسز" التي تدير مراكز طلبات التأشيرة الهندية في كندا، قد نشرت إشعارا عبر الإنترنت يفيد بتعليق خدمات التأشيرات إلى أجل غير مسمى بسبب "أسباب تشغيلية" اعتبارا من اليوم الخميس.