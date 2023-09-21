قضايا هامة على منصة النقض... أبرزها طعن سفاح الجيزة

كتب إيهاب المهندس

تنظر محكمة النقض خلال الفترة القادمة العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها نظر طعون سفاح الجيزة في جريمتي قتل، وطعن المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال.

سفاح الجيزة

تنظر محكمة النقض، يوميي 11 يناير و26 فبراير من عام 2024، جلسات المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة"، على حكمين صادرين ضده بالإعدام فى قضيتى قتل عمد.

وارتكب فيها "سفاح الجيزة"، جرائم تقشعر لها الأبدان، فخان صديقه المهندس رضا عبد اللطيف وقتله في أبريل من عام 2015، وقتل زوجته "فاطمة"، وقتل طالبة كانت تعمل لديه، ليرتكب 3 جرائم قتل خلال عام 2015، وجريمة قتل رابعة لفتاة تعمل لديه فى عام 2017 بالإسكندرية.

طعن المتهمين بقتل " شيماء جمال "

أيضا تنظر محكمة النقض، يوم 22 ابريل القادم الطعن المقدم من المتهمين بقتل الإعلامية " شيماء جمال."