قافلة طبية وبيطرية من جامعة كفر الشيخ لقرية منشأة عباس ضمن "حياة كريمة"

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية وبيطرية شاملة إلى قرية منشأة عباس والقرى المجاورة بمركز سيدى سالم، تحت إشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التى تطلقها الجامعة فى القرى على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة المجلس القومى للمرأة، وأشرف على قطاع الطب البشرى الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة نافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والصيدلة والطب البيطري ، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجًا، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري .

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، مؤكداً القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم إجراء الكشف الطبي على 1698 حالة من أبناء قرية منشأة عباس والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

كما أطلقت الجامعة قافلة بيطرية متكاملة لقرية منشأة عباس والقرى المجاورة، لإجراء الكشف الطبي على الحيوانات والطيور الموجودة في القرية، وتم صرف العلاج بالمجان، حيث تم إجراء الكشف على حوالي “54 حالة باطنة، 24 حالة تناسليات، 11 حالة جراحة، 43 حالة أمراض معدية، و110 من الدواجن، بإجمالى 242 حالة.