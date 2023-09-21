عاصفة كهربائية قوية تضرب هافانا الكوبية وانقطاع الكهرباء.. صور

فاطمة شوقى

خلفت عاصفة كهربائية قوية، في هافانا ، الكوبية ، صورا مروعة وأضرارا في نحو عشرين دائرة كهربائية انقطعت عن النظام الكهربائي الوطني بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما كشفت صحيفة سيبركوبا الكوبية.

وكتب خبير الأرصاد الجوية أرييل ماتوريل سالينا على فيسبوك مرفقا بصور رائعة للبرق التي شوهدت خلال عاصفة العاصمة "هكذا أضاء الليل في العاصمة بالأنوار لهذا السبب عليك أن تكون حذرا للغاية عند التعامل مع الكهرباء ، فأنت لا تعرف أبدا أين ستسقط".



عاصفة

وبحسب الخبيرة إيلين كاريداد جوستيز أجيلا "تؤثر منطقة الأمطار الغزيرة والصدمات الكهربائية والرياح على العاصمة الكوبية الليلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لمعلومات من مدير شركة كهرباء هافانا، ماريو كاستيلو سالاس، فقد تم تشغيل ما لا يقل عن 25 دائرة كهربائية في العاصمة كانت معطلة بسبب العواصف الليلية .

وأكد العديد من سكان هافانا، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العاصفة أثرت على المدينة بأكملها.



عاصفة كهربائية

وحذر المعهد الكوبي للأرصاد الجوية (INSMET) في تقريره اليومي من أنه سيكون هناك أيضًا "العديد من الأمطار والأمطار والعواصف الرعدية التي ستستمر حتى وقت متأخر من الليل".



كوبا