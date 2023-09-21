اليوم السابع
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الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:18 م
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ضبط 6 أشخاص بينهم ربة منزله لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بالقناطر

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:14 ص
ضبط 6 أشخاص بينهم ربة منزله لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بالقناطر تنقيب عن آثار - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط ربة منزل و5 آخرين، لاتهامهم بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزل الأولى بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث تبين وجود حفرة داخل المنزل بقطر متر وبعمق 6 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة بالحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين والتحفظ على الأدوات المستخدمة بالحفر، وتشكيل لجنة من منطقة أثار القليوبية لفحص المكان ما إذا كان خاضعا لهم من عدمه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من أحد الأهالي، يفيد قيام مجموعة من الأشخاص بالحفر للتنقيب عن الأثار أسفل منزل مجاور لهم.

على الفور انتقل فريق من قوات الامن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام 6 أشخاص بينهم ربة منزل، مالكة المنزل، بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار أسفل المنزل، حيث تبين وجود حفرة داخل المنزل بقطر متر وبعمق 6 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة بالحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



 


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