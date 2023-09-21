ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار فى العملة بالسوق السوداء بالقاهرة والبحيرة

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات المالية المقلدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (طالب) بحيازة وترويج العملات المالية المُقلدة بدائرة قسم شرطة الخليفة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالــى (10 آلاف جنيه "مُقلدين").

بمواجهته اعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها وأقر بتحصله عليها من عامل بمخبز - مقيم بمحافظة الجيزة مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه" وبحوزته مبلغ مالى "مقلد" - هاتف محمول، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها.